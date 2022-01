Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall - 3 Leichtverletzte

Klingenmünster (ots)

Beim Abbiegen von der Weinstraße in den Totenweg stießen am Montag, 10.01.22, gegen 14:45 Uhr, zwei Pkw zusammen. Der 74-jährige Fahrer eines Pkw Suzuki hatte beim Linksabbiegen von der Weinstraße gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen und hierbei einen im Totenweg wartenden Pkw Peugeot gestreift. Die Insassen des wartenden Pkw, im Alter von 27, 31 und 36 Jahren, wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000.- Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell