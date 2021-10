Polizei Düren

POL-DN: Betrunkener Pedelecfahrer vergisst seine Umgangsformen

Düren (ots)

Am Donnerstag beschädigte ein offensichtlich betrunkener Pedelecfahrer ein wartendes Auto, beleidigte den Fahrer des Wagens, schlug nach ihm uns versuchte zu flüchten.

Gegen 17:30 Uhr stand ein 25 Jahre alter Mann mit seinem Wagen an einer Ampel an der Kreuzung Valencienner- und Tivolistraße. Plötzlich gab es einen Knall. Ein vorbeifahrender Pedelecfahrer hatte ihm den Seitenspiegel abgefahren und war daraufhin mit seinem Rad zu Fall gekommen. Der junge Mann aus Kreuzau stieg aus dem Wagen um dem Radler aufzuhelfen. Allerdings reagierte der dieser aggressiv und schrie den Autofahrer an. Nach einigen Beleidigungen nahm er schließlich sein Rad und warf dieses auf die Motorhaube des Autos. Dann setzte der Mann, der zurzeit in Düren wohnt, zur Flucht an. Davon konnte ihn der Autofahrer zwar abhalten, jedoch musste er nun auch körperlichen Attacken und weiteren Beleidigungen des 27-Jährigen standhalten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten merkten unmittelbar, dass der Pedelecfahrer nicht nüchtern unterwegs war. Ein Atemtest ergab einen Wert von 1,7 Promille, ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis.

Die Beamten nahmen den Unfallverursacher mit auf die Wache, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der Mann wird sich nicht nur wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge von Alkohol- und Drogenkonsum verantworten müssen, sondern auch wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung, Beleidigung und wegen des unerlaubten Entfernens von einer Unfallstelle.

