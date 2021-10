Polizei Düren

POL-DN: Achtung Taschendiebstahl!

Kreis Düren (ots)

Immer wieder kommt es in Verbräuchermärkten oder auf den vor den Geschäften gelegenen Parkplätzen zu Taschendiebstählen. So auch am gestrigen Donnerstag in Jülich, wo Unbekannte einer Seniorin während des Einkaufs die Geldbörse entwendeten.

Nur Minuten nach dem Vorfall, der sich in einem Verbrauchermarkt auf der Kapuzinerstraße ereignete, fehlten vom Konto der Geschädigten bereits mehrere tausend Euro. Der oder die Täter hatten mit der Debitkarte der Seniorin am nächsten Bankautomaten Bargeld abgehoben.

Die Situationen in denen es zu derartigen Diebstählen kommt ähneln sich zumeist: Geldbörsen werden leicht zugänglich im Einkaufswagen oder nur mal kurz auf dem Warenregal abgelegt. Handtaschen werden an den Einkaufwagen gehängt und verbleiben auch dort, wenn schnell etwas aus dem Gang nebenan geholt wird.

Der Ärger und die Verwunderung sind dann zumeist groß, wenn das Portemonnaie auf einmal verschwunden ist. Oftmals ist nicht nur das Bargeld verloren, sondern auch EC- und Kreditkarten, der Ausweis und sonstige Dokumente. Im schlimmsten Fall räumen die Diebe, so wie im oben geschilderten Fall geschehen, im Nachgang mit der gestohlenen Karte das Konto leer. Schützen Sie sich vor Taschendieben indem Sie...

...Ihre Geldbörse bereits im Pkw an einen sicher in einer Handtasche verstauen und diese dann verschließen

...Ihre Tasche und Ihre Geldbörse nicht unbeaufsichtigt im Einkaufwagen liegen lassen

...Ihre Geldbörse beim Einkauf nicht in der Hand halten (beim Stöbern stört sie dann und wird oft auf einem Regal oder im Einkaufswagen abgelegt)

...den PIN Ihrer EC- und Kreditkarten nicht als Zettel in der Geldbörse oder Tasche aufbewahren

...vorsichtig sind, wenn fremde Menschen Sie bitten, Geld zu wechseln

Weitere Informationen und Präventionstipps erhalten Sie auf der Landesseite https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

