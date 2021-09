Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei deckt Urkundenfälschung auf

Rheinmünster (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei am vergangenen Samstag falsche Ausweispapiere sichergestellt. Bei der Kontrolle in einem Fernreisebus aus Frankreich, wies sich ein indischer Staatsangehöriger mit einem falschen italienischen Personalausweis aus. Zusätzlich wurde in seinem mitgeführten Reisegepäck ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden. Das gefälschte Dokument und das Einhandmesser wurden sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wurde er zu seinem für ihn zuständigen Ausländeramt entlassen, welches die weitere aufenthaltsrechtliche Bearbeitung übernimmt.

