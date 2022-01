Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Einbruch in einen Industriebetrieb

Unbekannte sind über das zurückliegende Wochenende in ein Industriegebiet in der Venninger Straße eingebrochen. Der oder die Täter gelangten über ein Dach auf einen Terrassenvorsprung, wo die Terrassentür aufgebrochen und sich Zugang in das Gebäude verschafft wurde. Ersten Ermittlungen zufolge haben die Täter ein Schlüsseltresor sowie Bargeld entwendet. Von ihnen fehlt bislang jede Spur. Hinweise zu den Einbrechern oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

