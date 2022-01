Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Brennende Zeitungstonne

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Warum in der Klosterstraße eine Zeitungstonne in Brand geraten ist, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Zeugen meldeten den Vorfall bereits am Sonntag (09.01.2022). Durch den Brand wurde das gesamte Behältnis vollständig zerstört. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell