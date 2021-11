Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau unter Drogen in nicht zugelassenem Auto gestoppt

Oldisleben (ots)

Am Montag, gegen 10.45 Uhr, kontrollierten Polizisten in der Frankenhäuser Straße eine Autofahrerin in ihrem Opel Corsa. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Kennzeichen am Opel nicht zu diesem Fahrzeug gehören. Der Opel ist derzeit nicht zugelassen. Die Autofahrerin stand unter Einfluss von Drogen, ein Test verlief positiv. Sie musste mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus und den Opel stehen lassen. Außerdem wird gegen die Frau nun wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

