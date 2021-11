Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: 11-Jähriger bei Küchenbrand leicht verletzt

Bad Rothenfelde (ots)

Am Freitagabend ist es in der Straße "Am Mühlenbach" zu einem Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst gekommen. Gegen 19.45 Uhr beabsichtigte ein 11-jähriger Bewohner eines Zweifamilienhauses flüssiges Öl in einem Topf auf dem Herd zu erhitzen. Durch die starke Hitzeentwicklung entzündete sich das Öl von selbst, sodass Flammen aus dem Topf schlugen. Bei dem Versuch, die Flammen mit Leitungswasser zu löschen, spritzten Teile des brennenden Öls auf den Körper des 11-Jährigen und verletzten diesen leicht. Noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr gelang es dem Minderjährigen, das Feuer vollständig mit einem Feuerlöscher zu löschen. Rettungskräfte behandelten den leicht verletzten Jungen ambulant am Einsatzort. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

