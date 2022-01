Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Zeugen gesucht - Einbrecher werden auf frischer Tat ertappt und flüchten

Burscheid (ots)

Am gestrigen Donnerstag (13.01.) gegen 17:04 Uhr wurden die Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses in der Straße Rosenkranz im Stadtteil Hilgen auf äußerst laute Geräusche aus einem Nebenraum aufmerksam.

Als die Bewohner nachschauten, sahen sie plötzlich zwei Männer, die in ihrem Schlafzimmer standen und gerade dabei waren, den Raum nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Die Täter erschraken bei der Entdeckung und sprangen vom Balkon, welcher sich in einer Höhe von circa 2,20m befindet und flüchteten ohne Beute fußläufig in Richtung Erlenweg.

Nach Eintreffen der Polizei konnte festgestellt werden, dass sich die Täter vermutlich im rückwärtig gelegenen Garten des Hauses an der Regenrinne hochgezogen und das Fenster des Schlafzimmers massiv beschädigt haben, um sich so Zugang zum Haus zu verschaffen.

Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief bisher erfolglos. Die Bewohner konnten die Täter wie folgt beschreiben:

männlich, circa 20-25 Jahre alt, circa 1,70 m bis 1,80 m groß, sportliche Figur, schwarze Mütze tief ins Gesicht gezogen, schwarze Kleidung.

Die Polizei veranlasste eine Spurensicherung und sucht nun nach Zeugen. Bei möglichen Hinweisen zu dieser Tat wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell