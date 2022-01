Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen gesucht - Aggressionsdelikt im Straßenverkehr

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (12.01.) gegen 15:45 Uhr kam es auf der Mülheimer Straße Ecke Schlodderdicher Weg im Stadtteil Gronau zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 66-jährigen Pkw-Fahrer aus Paffrath und einem bislang unbekannten Fahrradfahrer.

Der 66-Jährige überholte in der Straße Schlodderdicher Weg zunächst einen Fahrradfahrer, bevor er an der Kreuzung zur Mülheimer Straße an einer roten Ampel zum Stehen kam. Der unbekannte Radfahrer fuhr daraufhin an die Fahrertür des Pkw und schlug mit der Faust gegen den Außenspiegel, sodass dieser hinunter fiel und fuhr anschließend davon.

Der Pkw-Fahrer folgte dem Radfahrer, bis er ihn in der Straße Duckterather Weg einholte und aus seinem Fahrzeug ausstieg, um ihn zur Rede zu stellen. Der Radfahrer führte seine Fahrt jedoch nach kurzer Zeit unbeirrt fort und fuhr den 66-Jährigen dabei um, sodass dieser zu Boden fiel. Daraufhin trat der Radfahrer gegen die Fahrertür und flüchtete in Richtung Waldweg.

Da eine Nahbereichsfahndung der Polizei bislang erfolglos blieb, werden nun dringend Zeugen gesucht, die nähere Hinweise zu dem tatverdächtigen Radfahrer geben können. Er konnte durch den Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 25-30 Jahre alt, circa 1,75m groß, schlank, südländisches Aussehen, dunkle Haare, Bart, dunkle Kleidung, dunkle Kopfbedeckung, rotes Fahrrad

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205 - 0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell