Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Diebe werden bei Einbruch in Handwerkerfahrzeug gestört und flüchten

Leichlingen (ots)

Am Mittwoch (12.01.) gegen 23:45 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei, da sie soeben zwei Personen dabei beobachtet hatte, die in ein Handwerkerfahrzeug in der Straße Roßlenbuch in Leichlingen eindringen wollten.

Die Zeugin befuhr die Straße Roßlenbuch, als sie auf die dunkel gekleideten Personen aufmerksam wurde. Eine der beiden Personen schlug eine Fensterscheibe eines Kastenwagens der Marke Renault ein, während die andere Person in einem silbernen Fiat mit laufendem Motor wartete.

Als die Täter die Zeugin bemerkten, ließen sie von der Tat ab und flüchteten. Die Zeugin folgte dem Wagen der Täter, bis diese plötzlich in der Straße An der Glashütte aus dem Fluchtwagen ausstiegen und fußläufig in ein angrenzendes Waldgebiet flüchteten.

Die Polizei konnte diverse Einbruchswerkzeuge und Werkzeugkoffer einer Handwerkerfirma im zurückgelassenen Fluchtfahrzeug der Täter feststellen. Der Pkw und die Gegenstände wurde sichergestellt. Ermittlungen ergaben, dass sie angebrachten Kennzeichen gestohlen sind. Wer weitere Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei.(ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell