Polizei Mettmann

POL-ME: Sachbeschädigung an mobilem Toilettenhaus mit Feuer - Langenfeld - 2201044

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

Am späten Freitagabend des 07.01.2022, gegen 22.40 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Langenfeld zu einem Brand an der Berghausener Straße im Langenfelder Ortsteil Berghausen gerufen. Zeugen hatten in Höhe des örtlichen Bahnhofes Feuer in einem dort aufgestellten mobilen Toilettenhaus bemerkt und den Notruf der Feuerwehr gewählt.

Die Feuerwehr konnte das nur kleine Feuer in dem mit Toilettenpapier stark vermüllten Toilettenhaus sehr schnell löschen, damit eine weitere Ausbreitung des Brandes erfolgreich verhindern. Nicht mehr zu verhindern war jedoch, dass Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an dem Kunststoffhaus entstand.

Nach vorgefundener Spurenlage wurde das Feuer im Toilettenhaus ganz offensichtlich vorsätzlich gelegt. Bisher liegen der Langenfelder Polizei aber noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib und Motiv des oder der Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, der Brandort gesichert und abgesperrt, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell