POL-ME: Verkehrsunfall im Kreisverkehr (Haan) -2201043

Am 08.01.22 kam es gegen 13:10 Uhr in Haan am Kreisverkehr Ohligser Straße/ Am Schlagbaum/ Büssingstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Eine 56-jährige Frau aus Haan befuhr mit ihrem PKW Renault die Straße Am Schlagbaum in Richtung Büssingstraße. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr stieß sie mit einem Pedelec-Fahrer zusammen, der aus ihrer Sicht von Links kam. Der Zweirad-Fahrer, ein 82-jähriger Mann aus Haan, kam aufgrund des Zusammenstoßes zu Fall und verletzte sich so schwer, dass er zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden musste. Die PKW-Fahrerin überstand den Unfall unverletzt. Der Sachschaden wird auf unter 1000,- Euro geschätzt.

