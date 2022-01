Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - 12-jähriger Fußgänger von Pkw erfasst

Kürten (ots)

Am Donnerstag (13.01.) gegen 15:10 Uhr ereignete sich auf der Wipperfürther Straße im Stadtteil Dürscheid ein Verkehrsunfall zwischen einer 75-jährigen Pkw-Fahrerin und einem 12-jährigen Fußgänger aus Kürten.

Die 75-jährige Kürtenerin befuhr in ihrem Ford die Wipperfürther Straße in Fahrtrichtung Kürten Biesfeld, als sie den 12-jährigen Jungen bemerkte, der plötzlich hinter einem sich am rechten Fahrbahnrand befindlichen Linienbus hervorkam und auf die Fahrbahn lief.

Die Pkw-Fahrerin reagierte schnell und machte eine Vollbremsung, konnte jedoch einen Zusammenstoß aufgrund des bereits geringen Abstandes zum Fußgänger nicht verhindern. Der 12-Jährige verletzte sich bei dem Verkehrsunfall schwer und wurde noch vor Ort durch einen Notarzt behandelt. Es bestand für ihn zu diesem Zeitpunkt keine Lebensgefahr. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Der Sachschaden am Pkw war nur sehr gering. Zur Aufnahme des Verkehrsunfalls musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden. (ch)

