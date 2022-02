Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse gestohlen und ohne Geld wiedergefunden

Kierspe (ots)

Einer 59-jährigen Kiersperin wurde am Freitagnachmittag beim Einkaufen in einem Discounter an der Kölner Straße die Geldbörse gestohlen. Das Portemonnaie lag in einer Einkaufstasche im Einkaufswagen. Gegen 16.30 Uhr an der Kasse bemerkte die Frau, dass die Börse weg war. Zwei Stunden später machte sie sich auf den Weg zur Polizeiwache, um Anzeige zu erstatten. Inzwischen hatten andere Kunden des Discounters die Geldbörse auf dem Parkplatz des Discounters gefunden und bei der Polizei abgeliefert. Wie die Bestohlene feststellte, fehlten Bargeld und Personalausweis. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell