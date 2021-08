Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Einsatzreiches Wochenende für die Feuerwehr Sprockhövel

Bild-Infos

Download

Sprockhövel (ots)

Am Wochenende wurde die Feuerwehr Sprockhövel bis jetzt zu insgesamt vier Einsätzen alarmiert. Am Freitagabend alarmierte die Leitstelle die Feuerwehr um 20:16 Uhr zu einer Not-Türöffnung in der Straße "Egen". Vor Ort wurde die Tür jedoch durch die betroffene Person selbstständig geöffnet. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurde diese dann betreut.

Am frühen Samstagmorgen wurden um 3:37 Uhr erneut Kräfte zu einer Not-Türöffnung am Gedulderweg alarmiert. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr wurde dort jedoch die Tür schon gewaltsam geöffnet und die Patientin durch den Rettungsdienst versorgt.

Ebenfalls am Samstagmorgen löste die automatische Brandmeldeanlage in einem Gewerbebetrieb an der Wuppertaler Straße aus. Die um 9:12 Uhr alarmierte Feuerwehr stellte fest, dass die Anlage durch handwerkliche Arbeiten in einer der Hallen ausgelöst hatte. Nach einer ausreichenden Belüftung der Halle war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Um 20:30 Uhr forderte der Rettungsdienst nach einem Unfall mit einem Quad in der Sirrenbergstraße einen Rettungshubschrauber an. Die alarmierte Feuerwehr Sprockhövel sicherte dort auf einer angrenzenden Wiese die Landung und späteren Start des Rettungshubschraubers ab. Der Einsatz war nach einer Stunde beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell