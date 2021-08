Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Unterstützung des Rettungsdienstes

Sprockhövel (ots)

Die Feuerwehr Sprockhövel wurde um 11:54 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Eine verletzte Person musste liegend auf einer Vakuummatratze mit der Drehleiter aus dem ersten Obergeschoß transportiert werden.

Nach Übergabe an den Rettungsdienst forderte der Notarzt einen Rettungshubschrauber für den Transport der Person in eine Spezialklinik an. Der Rettungshubschrauber landete auf dem Sportplatz "Im Baumhof". Die Einsatzkräfte sicherten die Landung und den Start des Hubschraubers ab.

Neun Feuerwehrleute waren zwei Stunden im Einsatz.

