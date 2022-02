Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 15-Jähriger verprügelt/ Versuchter Einbruch/ Pkw-Diebstahl/ Handwerker-Fahrzeug aufgebrochen/ Schiebetür an Bank beschädigt

Lüdenscheid (ots)

Ein 15-jähriger Jugendlicher wurde am Freitag gegen 21.15 Uhr auf dem Sternplatz verprügelt. Der Jugendliche ging mit seiner Freundin in Richtung Martin-Niemöller-Straße, als den beiden drei unbekannte Jugendlichen entgegen kamen. Sie begannen einen Streit. Der 15-Jährige bekam Schläge ins Gesicht und, als er zu Boden ging, Tritte gegen den Kopf. Zeugen bestätigten den Verlauf. Ein Zeuge meldete sich und gab an, dass die drei Jugendlichen auch bereits mit ihm versucht hätten, einen Streit anzuzetteln. Eine Polizeistreife entdeckte kurze Zeit später drei Jugendliche in der Karlstraße. Einer der drei flüchtete beim Erblicken des Streifenwagens über den Spielplatz in Richtung Friedrichstraße. Die Polizei prüft, ob diese drei Jugendlichen etwas mit der Tat zu tun haben.

Ein 19-jähriger Lüdenscheider hat am Sonntag um 1.50 Uhr versucht, ins Sterncenter einzubrechen. Der Sicherheitsdienst beobachtete, wie der junge Mann einen Zaun überkletterte und dann versuchte, eine Tür einzutreten. Das Glas zersplitterte. Als die Polizei eintraf, lief der alkoholisierte junge Mann zwischen Zaun und eingetretener Tür hin und her. Er begründete seine Tat damit, dass er dringend Geld brauche. Der Schaden liegt bei mindestens 1000 Euro.

Eine Lüdenscheiderin meldete am Sonntag einen Fahrzeugdiebstahl. Sie hatte ihren Kleinwagen gegen 14 Uhr abgestellt. Knapp drei Stunden später war er weg und damit auch ein Kindersitz, ein Wäschekorb voll Wäsche und eine Bankkarte. Die Polizei schrieb den Wagen zur Fahndung aus. Am Abend meldete sich die Bestohlene erneut: Sie berichtete nun, dass wohl der Verkäufer des Wagens aus Hessen das Fahrzeug abgeholt habe, weil die vereinbarte Ratenzahlung nicht eingehalten wurde. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Diebstahls von Kraftwagen.

Zwischen Donnerstagabend und Freitag, 10.30 Uhr, wurde an der Gevelndorfer Straße ein VW Crafter aufgebrochen. Unbekannte entwendeten diverse Bohrmaschinen, Akkuschrauber, Sägen, Schneidwerkzeuge und anderes Arbeitsgerät der Marken Bosch, Würth und Makita.

Eine Streifenwagenbesatzung stellte am Sonntag um 2 Uhr fest, dass Unbekannte die Schiebetür einer Bank am Rathausplatz beschädigt haben. (cris)

