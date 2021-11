Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkrs. KN) Passant gibt Hinweis auf Unfallflucht

Radolfzell (ots)

Ein Passant hat am Mittwochabend in der Schützenstraße bemerkt, wie ein Audi-Fahrer beim Ausfahren aus einer Parklücke ein anderes Auto beschädigte und dann weiterfuhr. Er machte ein Bild und verständigte sofort die Polizei. Diese stellte an dem beschädigten Ford einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro fest. Der 70-jährige Verursacher kam wieder zurück an die Unfallstelle, nachdem er von der Polizei telefonisch über den angerichteten Schaden informiert wurde. Er muss nun dennoch mit einer Anzeige rechnen.

