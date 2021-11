Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. KN) Mann stürzt von Leiter

Stockach (ots)

Bei einem Sturz von einer Leiter ist am Mittwochnachmittag ein 45 Jahre alter Mann verletzt worden. Der Mitarbeiter, der in der Saalenstraße für den Yachtclub tätig war, stürzte zwei Meter in die Tiefe und zog sich dabei Verletzungen am Körper zu. Wie die Polizei feststellte, war an der Holzleiter eine Sprosse gebrochen, weshalb der Mann beim Herabsteigen auf den Boden fiel. Notarzt und Rettungsdienst versorgten den Verunglückten vor Ort und brachten ihn in ein Krankenhaus.

