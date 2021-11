Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Lkr. Tuttlingen) Mutwillig Fahrzeuglack eines Mercedes Vito zerkratzt - Polizei nimmt Hinweise entgegen (18. - 22.11.2021)

Geisingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Wie der Polizei nachträglich gemeldet wurde, haben unbekannte Täter vermutlich vergangenes Wochenende mutwillig den Fahrzeuglack an der Beifahrerseite eines Mercedes Vito zerkratzt, der im Zeitraum von Donnerstag, 18.11., bis Montag, 22.11., auf einem Stellplatz des Anwesens Dekan-Hornung-Straße 21 abgestellt war. Durch die Tat richteten die Unbekannten an dem Vito rund 1000 Euro Sachschaden an. Die Polizei Immendingen (07462 9464-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

