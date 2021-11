Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Beim Ausfahren aus verkehrsberuhigtem Bereich anderes Auto übersehen - 5000 Euro Schaden (24.11.2021)

Tuttlingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag, kurz nach 11 Uhr, an der Einmündung der Werderstraße auf die Zeughausstraße ereignet hat, sind die beiden beteiligten Autos beschädigt worden. Ein 52-jähriger Mann wollte mit einem Audi A6 - aus Richtung Landratsamt kommend - den verkehrsberuhigten Bereich der Werderstraße verlassen und auf die Zeughausstraße abbiegen. Hierbei übersah der Mann einen von links auf der Zeughausstraße nahenden Opel Corsa eines 21-jährigen Autofahrers und prallte mit diesem zusammen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An den beiden Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Trotz der Beschädigungen blieben die Autos bedingt fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell