Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Versuchter Einbruch in Erdgeschosswohnung - Polizei bittet um Hinweise (24.11.2021)

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

In den frühen Abendstunden des Mittwochs, etwa im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Augustastraße Ecke Friedrichstraße einzubrechen. Hierzu machten sich die Täter sowohl an der Wohnungstür als auch an einem Zugang eines angrenzenden Wintergartens zu schaffen. In beiden Fällen hielten die Zugangstüren den Einbruchsversuchen stand. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchs eingeleitet. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Trossingen (07425 3386-6) entgegen.

