Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Fahrnau: Einbruch in Kindergarten - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannten schlugen am vergangenen Wochenende die Glasscheibe einer Kindergartentüre im Hintermattweg ein. Im Gebäude wurden Schaumstoffkissen umhergeworfen, im Außenbereich wurden Steinplatten und eine Türe mit Farbe beschmiert. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro, gestohlen wurde nichts. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Zeitraum zwischen Freitag und Montag, 09.-12.07.2021, verdächtige Wahrnehmungen am Kindergarten im Hintermattweg gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell