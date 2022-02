Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfälle BAB 5 Freiburg Nord-Teningen - - Vollsperrung

Freiburg (ots)

Gegen 11.20 Uhr ereigneten sich auf der BAB 5 zwischen den Anschlussstellen Freiburg Nord und Teningen mehrere Verkehrsunfälle mit mehreren beiteiligten Fahrzeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gibt es keine schwerverletzten Personen.

Die BAB 5 in Fahrtrichtung Norden ist zwischen der AS Freiburg Nord und der AS Teningen noch für mindestens 45 Minuten voll gesperrt.

Ortskundigen Verkehrsteilnehmer werden darum gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren.

FLZ PPFR - MS

