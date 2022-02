Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fensterscheibe beschädigt

Bocholt (ots)

Eine Fensterscheibe mutwillig beschädigt haben Unbekannte in Bocholt. Zu der Tat kam es zwischen Freitag, 14.00 Uhr, und Samstag, 16.00 Uhr, an einem Wohnhaus an der Bismarckstraße. Die Scheibe wies zwei Löcher auf, die nach ersten Erkenntnissen von einer Luftdruckwaffe stammen können. Hinweise erbittet die Polizei in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

