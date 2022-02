Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Honigautomaten aufgebrochen

Gronau (ots)

Mit Strickhandschuhen hatte ein Einbrecher seine Tat vorbereitet. Die wärmenden Utensilien hatte er über eine Überwachungskamera sowie einen Bewegungsmelder gezogen, um dann möglichst unentdeckt einen Automaten aufzubrechen. Das Ausgabegerät für Honigprodukte ist Teil eines Erzeugergeschäftes in der Bauerschaft Am Berge in Gronau. Der Einbrecher stahl Bargeld aus dem Gerät. Die Vorsichtsmaßnahmen des Täters hatten jedoch nicht verhindert, dass der Inhaber elektronisch alarmiert wurde. Dieser sah einen circa 1,70 Meter großen Mann zunächst zu Fuß und dann mit einem Fahrrad flüchten. Der Unbekannte trug eine Mütze. Zu dem Geschehen kam es am Sonntag um 20.40 Uhr. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell