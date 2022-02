Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autofahrer fühlte sich bedroht

Bocholt (ots)

Bedroht sah sich am Freitag ein Autofahrer in Bocholt. Der Mann hatte gegen 16.30 Uhr mit seinem Wagen auf der Uhlandstraße an einer Ampel hinter einem anderen Auto gestanden. Als dieses bei Grünlicht nicht losgefahren sei, habe er gehupt. Daraufhin sei der Unbekannte im Schritttempo bis zur Kreuzung Am Kreuzberg/Münsterstraße gefahren und weiter bis vor eine ebenfalls Rotlicht zeigende Ampel. Der Unbekannte sei dort ausgestiegen, habe sich danach wieder in seinen Wagen gesetzt und aus der geöffneten Fahrertür einen schwarzen Stock und eine kleine schwarze Pistole gezeigt, schildert der Betroffene. Er beschreibt den Fahrer wie folgt: circa 35 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, kräftige Statur, zurückgegelte blonde Haare, Schnurrbart, unterwegs mit einem schwarzen VW Passat Kombi. Hinweise an die Polizei in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

