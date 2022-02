Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Zeuge verhindert Aufbruch von Automaten

Bocholt (ots)

Mit einem Brecheisen wollten zwei Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Bocholt-Mussum einen Zigarettenautomaten aufhebeln. Der Tatort liegt an der Straße Mosse: Der Automat stellte bereits in der vergangenen Woche das Ziel Krimineller dar - sie hatten vergeblich versucht, ihn aufzusprengen (Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5142641). Ein Zeuge hatte die jüngste Tat gegen 02.15 Uhr beobachtet, die Täter angesprochen und angekündigt, die Polizei zu verständigen - die Unbekannten flüchteten daraufhin. Die beiden Personen waren etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß und etwa 16 bis 25 Jahre alt; sie trugen dunkle Kleidung und führten schwarze Rucksäcke mit sich. Die Täter entfernten sich auf einem rot-weißen Motorroller. Hinweise erbittet die Polizei in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

