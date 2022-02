Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei E-Räder gestohlen

Bocholt (ots)

Aus einer Tiefgarage haben Unbekannte am Samstag in Bocholt zwei Pedelecs entwendete. Die Täter erbeuteten zwei Elektrofahrräder vom Typ Gazelle Arroyo in Blau. Zu der Tat kam es zwischen 09.30 Uhr und 12.00 Uhr in einem Haus am Ostwall. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

