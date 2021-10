Polizei Dortmund

POL-DO: Überfall auf Lottoannahmestelle in Westerfilde - Polizei sucht Hinweisgeber

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1092

Der Inhaber einer Lottoannahmestelle ist gestern Mittag (13.10.21) in seiner Filiale an der Westerfilder Straße in Dortmund überfallen worden. Die Polizei sucht Hinweisgeber.

Es war kurz vor 12 Uhr, da betrat ein circa 30-jähriger Unbekannter die Lottofiliale in Westerfilde und streckte dem 53-jährigen Inhaber aus Dortmund eine augenscheinliche Schusswaffe entgegen. Während der Täter den 53-Jährigen mit der Waffe bedrohte, forderte er Bargeld und Zigaretten. Mit der Beute in einer schwarzen Plastiktüte (mit weißer Aufschrift) in der Hand floh der Tatverdächtige über die Westerfilder Straße in westliche Richtung.

Die Polizei sucht nun den circa 30 Jahre alten Mann, der zur Tatzeit eine dunkle Cappy auf dem Kopf und eine abgedunkelte Brille (oder Sonnenbrille) sowie eine schwarze medizinische Maske im Gesicht trug. Der Unbekannte ist circa 175 cm groß hat eine normale Statur und sprach demnach in klarer deutscher Sprache.

Hinweisgeber können sich rund um die Uhr bei der Dortmunder Kripo unter 0231-132-7441 melden.

