Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Handtaschen gestohlen

Bocholt (ots)

Dreiste Diebe haben am Wochenende in Bocholt zwei ältere Frauen um ihre Handtaschen gebracht. Einer der beiden Fälle spielte sich am Sonntag vor einer Senioreneinrichtung an der Straße Schanze ab: Dort hatte eine der Geschädigten gegen 14.05 Uhr auf einer Bank gesessen. Ein junger Mann setzte sich dazu und begann ein Gespräch mit der Frau. Ein weiterer Unbekannter kam hinzu. Schließlich griff einer der beiden unvermittelt zu der Handtasche und flüchtete mit dem anderen in Richtung Innenstadt.

Der erste Tatverdächtige war circa 19 Jahre alt, hatte einen dunklen Teint, dunkle Haare, einen Bart und trug einen blauen Jogginganzug der Marke Adidas sowie eine graue Kappe. Sein Begleiter war circa 16 Jahre alt, hatte ebenfalls dunkle Haare sowie einen dunklen Teint und war mit einem Jogginganzug in einem helleren Blauton bekleidet. Die andere Tat hat sich am Samstag etwa zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr in der Innenstadt zugetragen. Eine Seniorin war dort mit ihrem Rollator unterwegs. Auf der Weberstraße bemerkte sie, dass ihre Handtasche samt Portemonnaie mit Bargeld und Papieren fehlte. Nähere Angaben zum Tathergang liegen nicht vor.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

