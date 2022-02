Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrer schwer verletzt

Vreden (ots)

In der Nacht zum Sonntag befuhr ein 28-jähriger Radfahrer aus Vreden nach Zeugenaussage gegen 01.45 Uhr die Wüllener Straße in Richtung Innenstadt. Vor dem Kreisverkehr Gutenbergstraße/Beatrixstraße/Wüllener Straße stürzte er ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungswagen in ein Ahauser Krankenhaus. Da die Atemluft des Radfahrers nach Alkohol roch, wurde eine Blutprobe angeordnet, um den Blutalkoholgehalt exakt bestimmen zu können. Ein Arzt entnahm ihm diese im Krankenhaus.

