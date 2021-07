Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Räuber erbeuten Tasche mit Tageseinnahmen

Burscheid (ots)

Gestern Nachmittag (12.07.) gegen 13:10 Uhr ist ein 39-jähriger Burscheider auf einem Parkplatz an der Bürgermeister-Schmidt-Straße von zwei unbekannten Tätern mit einer Waffe bedroht worden. Sie entwendeten aus seinem Wagen eine Tasche mit Bargeld.

Der Geschädigte ist Angestellter einer Apotheke und hatte eine Tasche mit den Tageseinnahmen mehrerer Apotheken dabei, die er zur Bank bringen wollte. Als er aus seinem Wagen stieg, standen plötzlich zwei Maskierte vor ihm, die ihn mit einer Waffe bedrohten und die Tasche an sich nahmen.

Die Täter flüchteten zunächst zu Fuß und stiegen in der Nähe in einen schwarzen VW Golf 5 mit Viersener Kennzeichen. Vermutlich flüchteten sie im weiteren Verlauf in Fahrtrichtung Leverkusen.

Eine groß angelegte Fahndung verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei hat umgehend ihre Ermittlungen aufgenommen und auch eine Spurensicherung am Tatort durchgeführt.

Der erste Täter wird vom Geschädigten wie folgt beschrieben: circa 30 bis 35 Jahre alt, circa 170 cm groß, breiter Körperbau, dunkle Augen, kurze Haare, blaue Kappe, schwarzes T-Shirt, dunkelblaue Jeans, schwarze Wollhandschuhe. Beschreibung des zweiten Täters: circa 30 bis 35 Jahre alt, circa 180 cm groß, breiter Körperbau, dunkle Augen, schwarzes T-Shirt, schwarze Hose, Sneaker mit Krokodil-Emblem. Beide sollen mit schwarzen Stofftüchern vermummt gewesen sein. Die gestohlene Tasche war grün-grau-weiß gestreift.

Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen schweren Raubes aufgenommen.

Wer Hinweise zu den zwei Tätern oder dem gesuchten Täterfahrzeug geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell