Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrer im Kreisverkehr angefahren

Gronau (ots)

Am Samstagmorgen fuhr ein 29-jähriger Autofahrer aus Gronau gegen 09.50 Uhr in den Kreisverkehr Kaiserstiege/Vereinsstraße ein. Dabei stieß er mit einem 74-jährigen Radfahrer aus Gronau zusammen, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungswagen in ein Gronauer Krankenhaus.

