Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Terrassentür aufgehebelt

Gronau-Epe (ots)

In der Zeit von Freitag, 12.00 Uhr bis Samstag, 09.50 Uhr hebelten bisher unbekannte Täter eine Terrassentür zu einem Wohnhaus am Nienkamp auf. Weiterhin hatten sich die Täter an einer Schuppentür zu schaffen gemacht. Es steht derzeit nicht fest, ob die Täter etwas entwendeten.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0).

