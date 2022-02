Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Einbrüche im Industriegebiet

Velen (ots)

In der Nacht zum Samstag drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in mehrere Firmen und Firmentransporter im Industriegebiet ein. An den Straßen "Alter Torfweg" und "Wessingkamp" machten sie sich an den Firmentoren zu schaffen, um in die Gebäude einzudringen. An den beiden Straßen hatten es die Täter auf verschiedenen Firmengeländen auch auf mehrere (bekannt sind bisher zehn) Firmentransporter abgesehen. Bei diesen Einbrüchen erbeuteten die Unbekannten etliche Werkzeugmaschinen der Marken Makita, Festo, Milwaukee, DeWalt, Haubold, BeA und T Jet. Die Schadenshöhe wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Straftaten machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell