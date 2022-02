Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Nachtrag 1 zur Sperrung der B67 in Fahrtrichtung Bocholt zwischen den Ausfahrten Velen-Ramsdorf und Borken-Gemen (Landwehr)

Borken/Heiden/Velen-Ramsdorf (ots)

In ca. einer Stunde wird die B67 zwischen der Ausfahrt Velen-Ramsdorf und Borken-Ost (Landwehr) in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Die Sperrung ist erforderlich, um einen LKW zu bergen, der am frühren Morgen dort verunfallt ist. Dabei ist eine 23-jährige Frau aus Wesel mit dem LKW in Fahrtrichtung Bocholt unterwegs gewessen. Sie ist dabei aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei stürzte der mit Mehlsäcken beladene LKW auf die Seite in den Straßengraben. Die 23-jährige Frau wurde dabei leicht verletzt. Derzeit wird die Ladung des LKW umgeladen, um dann in Anschluss den LKW zu bergen. Aus diesem Grund wird dann die B67 in beiden Fahrtrichtungen für die Dauer der Bergung voll gesperrt. Es wird nachberichtet.

Leitstelle der Polizei Borken, Bernd Pohlschröder

