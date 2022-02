Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallbeteiligter gesucht

Bocholt (ots)

Mit dem Außenspiegel ist eine Autofahrerin am Mittwoch etwa um 20.00 Uhr in Bocholt gegen einen anderen Wagen geprallt. Die Frau entfernte sich von der Unfallstelle auf der Augustastraße und meldete den Vorgang erst im Nachgang bei der Polizei. Hinweise zum anderen beteiligten Fahrzeug erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

