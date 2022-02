Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Aggression gegen Polizei

Stadtlohn (ots)

Ohne erkennbaren Grund behinderte ein 19 Jahre alter Stadtlohner eine Streifenwagenbesatzung an der Weiterfahrt. Die Beamten waren im Losbergpark in Stadtlohn unterwegs, als der Heranwachsende sein Fahrrad auf den Weg stellte, um die Polizei an der Weiterfahrt zu hindern. Angesprochen auf sein Verhalten beschimpfte er die Beamten und zeigte offen seine Verachtung sowie Hass gegenüber staatlichen Institutionen. Jugendliche, die sich zuvor auf dem Basketballfeld mit dem 19-Jährigen aufhielten, wirkten schockiert über das Verhalten des Stadtlohners und verließen die Szenerie. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den hinlänglich polizeibekannten Mann ein. Zu dem Geschehen kam es am Donnerstag gegen 16.30 Uhr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell