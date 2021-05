Polizei Dortmund

POL-DO: Stichverletzung nach Auseinandersetzung in Hörde

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0517

Ein Jugendlicher ist nach einer Auseinandersetzung am Freitagabend (14. Mai) in der Hinteren Schildstraße in Hörde durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Offenbar kam es zuvor zu einem Angriff auf einen 17-Jährigen.

Ersten Ermittlungen zufolge stritt sich eine Gruppe gegen 19.35 Uhr im Bereich der Einmündung Hintere Schildstraße/Alte Benninghofer Straße. Nach einem Handgemenge schlug offenbar ein 25-jähriger Schwerter auf den 17-Jährigen ein. Daraufhin holte auch ein 15-Jähriger zum Schlag aus, traf dabei jedoch offenbar die Hand des Jugendlichen. Weil dieser zudem ein Messer in seiner Hand hielt, verletzte sich der 15-Jährige durch den Schlag schwer.

Der 15-Jährige wurde durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 17-jährige Dortmunder stellte sich wenig später bei der Polizei.

Die Ermittlungen zur Auseinandersetzung dauern weiter an. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231-132-7441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell