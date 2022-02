Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Rucksack und Zigaretten aus Auto entwendet

Isselburg (ots)

Einen Rucksack und eine Stange Zigaretten hat ein Unbekannter in Isselburg aus einem parkenden Wagen gestohlen. Mit einem Ziegelstein schlug der Täter die Fensterscheibe der Beifahrertür ein. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Freitag, 04.45 Uhr, am Rainweg. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

