Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unbekannte randalieren in Gymnasium

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag 17.30 Uhr und Samstag 14.00 Uhr randalierten noch unbekannte Täter in einem Gymnasium in der Straße "Längenholz" in Herrenberg. Die Täter konnten sich auf noch unbekannte Weise Zugang ins Innere des Gebäudes verschaffen. Insbesondere die Wände, Türen und der Boden eines Gebäudetrakts wurden von den Unbekannten mit Graffiti besprüht. Der hinterlassene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell