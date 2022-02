Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Parkenden Wagen angefahren

Borken (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro hat ein Unbekannter am Donnerstag in Borken-Gemen an einem abgestellten Fahrzeug hinterlassen. Der beschädigte weiße Hyundai hatte auf einem Parkplatz an der Ahauser Straße gestanden, wo es zwischen 07.40 Uhr und 12.30 Uhr zu dem Unfall kam. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Ein Zeuge hatte in der fraglichen Zeit ein weiß lackiertes Wohnmobil mit roten Seitenschwellern beobachtet, dass neben dem angefahrenen Auto rangiert habe. Es ist nicht auszuschließen, dass es dabei zu dem Unfall kam. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

