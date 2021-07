Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Einsatz gegen organisierte Schleuserkriminalität - Bundespolizei durchsucht im Auftrag der Staatsanwaltschaft Aurich mehrere Objekte

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

Derzeit vollstrecken Beamte der Bundespolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Aurich Durchsuchungsbeschlüsse an verschiedenen Orten in Leer (Ostfrl.) sowie an einem Ort in Rheinland-Pfalz.

Die Maßnahmen richten sich gegen das organisierte Einschleusen von Ausländern.

Aufgrund der laufenden Maßnahmen wird um Verständnis gebeten, dass derzeit keine weiteren Angaben getätigt werden, um den Einsatzerfolg nicht zu gefährden.

Im Laufe des Tages erfolgt eine weitere Pressemitteilung mit mehr Informationen.

