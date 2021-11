Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand einer Scheune

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am heutigen Abend, gegen 18:25 Uhr, wurde über die Rettungsleitstelle der Polizei ein Scheunenbrand in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Ortsteil Heimersheim, Verlängerung Vehner Weg, mitgeteilt. In der Scheune befanden sich 3 mit Stroh beladene Anhänger, die bei Eintreffen der Einsatz- und Rettungskräfte brannten. Das Feuer wurde von 13 Einsatzkräften der Feuerwehr Heimersheim und Bad Neuenahr-Ahrweiler gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 EUR. Die Polizei führte umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach verdächtigen Personen und Fahrzeugen durch. Die Brandursache ist derzeit noch nicht geklärt, die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell