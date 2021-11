Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in einen Kellerraum in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 24. November 2021, 22.05 Uhr, trat ein bislang unbekannter Täter gegen 22:05 Uhr eine Tür zu einem Kellerraum in der Visbeker Straße ein und gelangte darüber in den Raum. Aus dem Raum wurde diverses Friseurzubehör entwendet. Die Schadenshöhe wurde auf 750 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell