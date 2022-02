Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Kurve kollidiert

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Freitag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 33-Jähriger aus Bocholt hatte die Messingstraße gegen 07.55 Uhr mit seinem Wagen aus Richtung Werther Straße in Richtung Leinenweg befahren. Der Autofahrer folgte dem abbiegenden Straßenverlauf der Messingstraße nach links. Dabei war er in der Kurve mit dem entgegenkommenden 19-jährigen Radfahrer zusammengestoßen.

