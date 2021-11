Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Versuchter Geschäftseinbruch

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Versuchter Einbruch in Friseursalon Tatzeit: 11.11.2021, 18:00 Uhr bis 12.11.2021, 09:00 Uhr Sachschaden in Höhe von 300,- Euro verursachten unbekannte Täter bei einem versuchten Einbruch in einen Friseursalon in der Bahnhofstraße. Die Täter begaben sich zu der Geschäftseingangstür und versuchten diese mit unbekanntem Werkzeug aufzubrechen. Die Tür hielt den Ausbruchsversuch stand, wurde jedoch beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

