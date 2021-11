Polizei Homberg

POL-HR: Cannabispflanzen in Kellerraum aufgefunden und sichergestellt - Ermittlungen gegen 21-Jährigen Homberger

Homberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.11.2021:

Homberg/Efze

Cannabispflanzen in Kellerraum aufgefunden und sichergestellt

Zeit: Montag, 08.11.2021; 15:00 Uhr

Mehrere Cannabis-Pflanzen in Kellerraum in Homberg aufgefunden und sichergestellt.

Am Montag, 08.11.2021, wurden durch Beamte der Kriminalpolizei Homberg mehrere Cannabispflanzen in der Lange Straße in Homberg aufgefunden und sichergestellt. Auf Grund von Ermittlungen wurde durch die Staatsanwaltschaft Kassel ein Durchsuchungsbeschluss bei dem zuständigen Amtsgericht Kassel beantragt, der zum Auffinden der insgesamt 12 Cannabispflanzen mit Wuchshöhen von bis zu 75 cm führte. Weiterhin wurden technische Gerätschaften zur Aufzucht entsprechender Pflanzen sichergestellt. Dem 21-jährigen Beschuldigten wird nun der illegale Anbau von Betäubungsmitteln und somit ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Die Ermittlungen werden bei der Staatsanwaltschaft Kassel geführt.

Dr. Stephan Schwirzer, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 - 912 2762 Jens Breitenbach, Pressesprecher Polizeidirektion Schwalm-Eder, Tel. 05681 - 774 140

